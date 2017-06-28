Amber Alert issued in Ellis County

By Published: Updated:
Vehicle wanted in Amber Alert: License Tag: 120GZV Color: Red Make: Chevy Model: Silverado Pickup Year: 2008
Person of Interest
Bryce Mcdowell
Wanted in the Amber Amber alert.
Age: 33 years
Sex: Male
Race: White
Hair Color: Brown
Eye Color: Brown
Height: 508′ 0″
Weight: 182 lbs

 

 

 

Ellis County, Kan. (KSNW) – AN AMBER ALERT OUT OF ELLIS COUNTY ISSUED IN JUST THE PAST FEW MINUTES.

POLICE SAY CADENN LEE MCDOWELL AND HIS BROTHER MASON JAY MCDOWELL ARE SAID TO BE MISSING.

CADENN IS ONE YEAR AND 4 MONTHS. MASON IS 3 YEARS OLD.

THE SUSPECT  33 YEAR OLD BRYCE JAY MCDOWELL. LAW ENFORCEMENT SAYS HE HAS BROWN HAIR AND BROWN EYES, AND IS ABOUT 5-FEET-8 INCHES.

POLICE ARE LOOKING FOR  A 2008 RED CHEVY SILVERADO WITH A FLATBED ON THE BACK. MCDOWELL IS SAID TO HAVE RAN THE VICTIMS CAR OFF THE ROAD AND FORCEABLY TOOK THE TWO CHILDREN. HE IS SAID TO BE ARMED AND DANGEROUS AND IF YOU SEE HIM, CALL 9-1-1.

 

KSN.com provides commenting to allow for constructive discussion on the stories we cover. In order to comment here, you acknowledge you have read and agreed to our Terms of Service. Commenters who violate these terms, including use of vulgar language, racial slurs or consistent name calling will be banned. Please be respectful of the opinions of others. If you see an inappropriate comment, please flag it for our moderators to review.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s